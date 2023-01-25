В Рязани в сбежавшую тигрицу выстрелили дротиком со снотворным

Об этом РЗН. инфо сообщила директор МБУ «Городской службы по надзору за животными» Марина Селезнева.

В Рязани на 3-ем Авиационном проезде в сбежавшую тигрицу выстрелили дротиком со снотворным. Об этом РЗН. инфо сообщила директор МБУ «Городская служба по надзору за животными» Марина Селезнева.

«Мои сотрудники совместно с рязанским минприроды находятся на месте. Один дротик уже находится в тигрице. Она пытается встать и уйти домой», — отметила женщина.

Напомним, тигр сбежал из квартиры на улице Авиационной в среду, 25 января. Позже его местонахождение оцепила полиция.