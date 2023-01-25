В Рязани сбежавшую тигрицу выпустил из вольера ухаживающий за ней человек

Мужчина открыл вольер, чтобы сфотографироваться с животным, после чего оно сбежало.

В Рязани сбежавшую тигрицу выпустил из вольера ухаживающий за ней человек. Об этом пишет издание «Вид сбоку» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, животное сбежало, когда ухаживающий за ним человек открыл вольер, чтобы сфотографироваться с животным. Тигрица напала на мужчину. В региональном минздраве рассказали о его состоянии.

Напомним, в среду, 25 января, из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Перед этим она напала на мужчину.

Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными с двух дротиков и доставили в вольер на территории дома.