В Рязани осудят владимирца, избившего знакомого бутылкой водки

Уголовное дело возбудили по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

В Рязани осудят владимирца, избившего знакомого бутылкой водки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года недалеко от средней школы № 13. Житель Владимирской области, который работал вахтовым методом, познакомился с рязанцем. Вместе они решили выпить алкоголь. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт и владимирец ударил нового знакомого бутылкой водки по голове. После того как потерпевший упал, мужчина еще несколько раз ударил его ногами по голове и телу. Избитого рязанца доставили в реанимацию ОКБ, где врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму. В больнице мужчина проходил длительное лечение.

Владимирец полностью признал вину, его отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что преступление мужчина совершил в период условного осуждения по ранее вынесенному приговору.

Уголовное дело возбудили по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Материалы дела направили в суд.