Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
-2°
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-3°
ЦБ USD 68.96 0.21 26/01
ЦБ EUR 74.96 0.27 26/01
Нал. USD 70 / 75.45 25/01 15:05
Нал. EUR 75.01 / 76.99 25/01 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
6 016
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 448
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
13 977
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
16 839
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани маршрутчик высадил из салона ребенка
Мать девочки отметила, что водитель высадил школьницу, поскольку карта, которой она оплачивала проезд, оказалась в стоп-листе.

В Рязани водитель маршрутки № 33 высадил из салона ребенка, поскольку карта, по которой пытались провести оплату, была в стоп-листе. Об этом сообщили в группе «Рязань» «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел утром в среду, 25 января, около 8:30—8:40. Мать девочки отметила, что водитель высадил школьницу, поскольку карта, которой она оплачивала проезд, оказалась в стоп-листе.

«Хотя на карте было 97 рублей! Этого хватало на две поездки ! Я ей специально положила деньги на проезд! Оплата не прошла и водитель высадил ребенка на остановке», — сообщила женщина.

Она отметила, что ребенок ехал в школу с автобусного парка до остановки «Завод САМ».

По словам рязанки, девочка после инцидента расстроилась и потеряла карту, а «домой пришла вся в слезах».

«Была в таком состоянии, что я ее еле успокоила. Теперь совсем боится ездить с оплатой по карте», — отметила автор сообщения.