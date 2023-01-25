В Рязани маршрутчик высадил из салона ребенка

Мать девочки отметила, что водитель высадил школьницу, поскольку карта, которой она оплачивала проезд, оказалась в стоп-листе.

В Рязани водитель маршрутки № 33 высадил из салона ребенка, поскольку карта, по которой пытались провести оплату, была в стоп-листе. Об этом сообщили в группе «Рязань» «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел утром в среду, 25 января, около 8:30—8:40 . Мать девочки отметила, что водитель высадил школьницу, поскольку карта, которой она оплачивала проезд, оказалась в стоп-листе.

«Хотя на карте было 97 рублей! Этого хватало на две поездки ! Я ей специально положила деньги на проезд! Оплата не прошла и водитель высадил ребенка на остановке», — сообщила женщина.

Она отметила, что ребенок ехал в школу с автобусного парка до остановки «Завод САМ».

По словам рязанки, девочка после инцидента расстроилась и потеряла карту, а «домой пришла вся в слезах».

«Была в таком состоянии, что я ее еле успокоила. Теперь совсем боится ездить с оплатой по карте», — отметила автор сообщения.