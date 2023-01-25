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В Рязани арестовали 29-летнего наркокурьера-закладчика
Ранее мужчину задержали за незаконный оборот наркотиков, он находился под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани арестовали 29-летнего наркокурьера-закладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее мужчину задержали за незаконный оборот наркотиков, но так как масса найденных у него запрещенных веществ была небольшой, на время предварительного следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Позже оперативники получили информацию, что злоумышленник продолжил распространять наркотики. Его задержали в Московском районе и нашли при себе сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное N-метилэфедрона массой 198 граммов. Также полицейские установили местонахождение двух закладок, которые успел сделать курьер. На улицах Чапаева и Полевой нашли свертки с пятью граммами «синтетики».

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину арестовали. Оперативники устанавливают его сообщников в цепочке сбыта наркотиков.