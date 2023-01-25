В России предложили предъявлять военный билет при получении водительских прав

По словам авторов предложения, это будет способствовать «своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации».

В России предложили предъявлять военный билет при получении водительских прав. Соответствующий документ разместили в думской электронной базе, пишет РИА Новости .

Законопроект внесло заксобрание Калужской области. Согласно документу, состоящие на воинском учете граждане должны будут предъявлять военный билет при оформлении водительского удостоверения, оформления лицензии на оружие и регистрации по месту жительства.

По словам авторов предложения, это будет способствовать «своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации».