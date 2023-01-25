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В России предложили предъявлять военный билет при получении водительских прав
По словам авторов предложения, это будет способствовать «своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации».

В России предложили предъявлять военный билет при получении водительских прав. Соответствующий документ разместили в думской электронной базе, пишет РИА Новости.

Законопроект внесло заксобрание Калужской области. Согласно документу, состоящие на воинском учете граждане должны будут предъявлять военный билет при оформлении водительского удостоверения, оформления лицензии на оружие и регистрации по месту жительства.

По словам авторов предложения, это будет способствовать «своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации».