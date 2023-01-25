В Псковской области легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, погиб ребенок

Авария произошла в среду, 25 января, в 01:20 в городе Острове.

В Псковской области легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, погиб ребенок. Об этом пишет издание «Псковская правда».

Авария произошла в среду, 25 января, в 01:20 в городе Острове. На улице Ветеранов Войны около дома № 5 26-летний водитель на Lada Kalina не справился с управлением, съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, после чего снова выехала на дорогу.

Двух несовершеннолетних пассажирок доставили в больницу, где одна из них умерла.

Водитель от госпитализации отказался. Проводится проверка.