Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
-2°
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-3°
ЦБ USD 68.96 0.21 26/01
ЦБ EUR 74.96 0.27 26/01
Нал. USD 70 / 75.45 25/01 15:05
Нал. EUR 75.01 / 76.99 25/01 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
5 841
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 289
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
13 803
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
16 679
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Нижнем Новгороде девушка избила ребенка в лифте
Свой поступок она объяснила проблемами в семье.

В Нижнем Новгороде девушка избила ребенка в лифте. Новость об этом появилась в Telegram-канале SHOT в среду, 25 января.

Судя по видео из подъезда, нижегородка хотела поехать наверх, но лифт спустился вниз, где в него зашел 11-летний школьник. От недовольства девушка накинулась на ребенка, трепала его за шиворот, расцарапала лицо, не дала ему выйти на своем этаже и вышвырнула из кабины на четвертом.

Мальчик сразу рассказал обо всем родителям. Они отвезли его в травмпункт, зафиксировали побои и написали заявление в полицию. Через несколько дней соседка написала маме школьника в социальной сети. Свой поступок она объяснила проблемами в семье.