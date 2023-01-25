В Нижнем Новгороде девушка избила ребенка в лифте

Свой поступок она объяснила проблемами в семье.

В Нижнем Новгороде девушка избила ребенка в лифте. Новость об этом появилась в Telegram-канале SHOT в среду, 25 января.

Судя по видео из подъезда, нижегородка хотела поехать наверх, но лифт спустился вниз, где в него зашел 11-летний школьник. От недовольства девушка накинулась на ребенка, трепала его за шиворот, расцарапала лицо, не дала ему выйти на своем этаже и вышвырнула из кабины на четвертом.

Мальчик сразу рассказал обо всем родителям. Они отвезли его в травмпункт, зафиксировали побои и написали заявление в полицию. Через несколько дней соседка написала маме школьника в социальной сети. Свой поступок она объяснила проблемами в семье.