В Махачкале неизвестный с дробовиком ранил прохожего на улице

В городе объявили план «Перехват».

В Махачкале неизвестный с дробовиком ранил прохожего на улице. Об этом пишет Telegram-канал SHOT в среду, 25 января.

Очевидцы заметили вооруженного мужчину на проспекте Расула Гамзатова. Он направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением груди госпитализировали.

Личность стрелка устанавливают. Известно, что он может передвигаться на Toyota Land Cruiser Prado.

В городе объявили план «Перехват».