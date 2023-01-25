В Махачкале неизвестный с дробовиком ранил прохожего на улице
В городе объявили план «Перехват».
В Махачкале неизвестный с дробовиком ранил прохожего на улице. Об этом пишет Telegram-канал
Очевидцы заметили вооруженного мужчину на проспекте Расула Гамзатова. Он направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением груди госпитализировали.
Личность стрелка устанавливают. Известно, что он может передвигаться на Toyota Land Cruiser Prado.
В городе объявили план «Перехват».