В Красноярском крае супруги погибли в ДТП с участием инкассаторского автомобиля

В Красноярском крае пожилые супруги погибли в ДТП с участием инкассаторского автомобиля. Об этом в среду, 25 января, сообщил «Запад24».

Авария случилась на 10 км трассы Ирбей — Новая Солянка. По предварительной информации, автомобиль инкассаторов Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-2107.

Погибли два человека: 65-летний водитель Лады, а также 61-летняя пассажирка этого автомобиля. 56-летний водитель инкассаторской машины доставлен в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.