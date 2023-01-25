В храм Дашково-Песочни привезли мощи Иоанна Предтечи

Во вторник, 24 января, в Крестовоздвиженский храм привезли ковчег с частицей мощей святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В храм Дашково-Песочни привезли мощи Иоанна Предтечи. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

Во вторник, 24 января, в Крестовоздвиженский храм привезли ковчег с частицей мощей святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Его доставили в Рязань из Богословского монастыря.

В день встречи святыни в храме совершили молебен, после которого каждый имел возможность приложиться к мощам.

Ковчег будет пребывать в Крестовоздвиженском храме до 14 февраля.

Крестовоздвиженский храм располагается на улице Васильевской, дом № 1 (улица Новоселов, дом № 47). Храм открыт с 07:00 до 19:00.