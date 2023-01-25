В Дягилеве поймали сбежавшую тигрицу

В Дягилеве поймали сбежавшую тигрицу, сейчас она находится дома в вольере. Об этом РЗН. инфо сообщила директор МБУ «Городской службы по надзору за животными» Марина Селезнева.

«Тигрицу поймали. Сейчас она у себя в вольере, находится под наркозом», — отметила женщина.

Ранее сообщалось, что перед этим животное усыпили.

Напомним, тигр сбежал из квартиры на улице Авиационной в среду, 25 января. Позже его местонахождение оцепила полиция.

Фото Станислава Ларичнева и группы «Cлужба по контролю за безнадзорными животными»