Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
-3°
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-3°
ЦБ USD 68.75 0.12 25/01
ЦБ EUR 74.69 -0.04 25/01
Нал. USD 70.91 / 73.3 25/01 11:35
Нал. EUR 76.21 / 73.3 25/01 11:35
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
5 636
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 117
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
13 627
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
16 503
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В центре Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В центре Рязани задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время патрулирования улиц полиция обратила внимание на мужчину «с неопрятным внешним видом, который плохо ориентировался на местности». Правоохранители предположили, что прохожему может требоваться помощь и решили подойти к нему. Мужчина пояснил, что он приехал в Рязань из другого города и у него документов. Для установления его личности прохожего доставили в полицию.

Во время проверки выяснилось, что мужчину объявили в федеральный розыск.

Оказалось, что 45-летнего жителя Нижегородской области осудили за преступление по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), и объявили в федеральный розыск. Мужчину передадут инициаторам розыска.