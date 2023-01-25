В центре Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В центре Рязани задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время патрулирования улиц полиция обратила внимание на мужчину «с неопрятным внешним видом, который плохо ориентировался на местности». Правоохранители предположили, что прохожему может требоваться помощь и решили подойти к нему. Мужчина пояснил, что он приехал в Рязань из другого города и у него документов. Для установления его личности прохожего доставили в полицию.

Во время проверки выяснилось, что мужчину объявили в федеральный розыск.

Оказалось, что 45-летнего жителя Нижегородской области осудили за преступление по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), и объявили в федеральный розыск. Мужчину передадут инициаторам розыска.