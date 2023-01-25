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В Белгородской области и в Крыму в телеэфире показали выступление Зеленского
Власти регионов объяснили это «несанкционированной заменой телесигнала».

В Белгородской области и в Крыму в телеэфире показали выступление Зеленского. Об этом в среду, 25 января, пишет РБК.

Местные жители отметили, что трансляция шла по всем федеральным каналам. Власти Белгородской области сообщили, что в регионе произошла «несанкционированная замена телесигнала». Оперативные службы перешли на трансляцию с резервного спутника, после чего вещание пошло в штатном режиме.

Аналогичная ситуация произошла в Крыму. Советник главы полуострова Олег Крючков пояснил, что в регионе есть эфирное вещание и интернет-вещание через приложения.

«Еще в начале спецоперации программные коды этих приложений были переданы украинским спецслужбам. И не все телеканалы и не все кабельные операторы, которые берут из интернета трансляцию, перешли уже на защищенное программное обеспечение», — заявил Крючков.

Он добавил, что периодически с вещанием происходят такие «казусы», но в ближайшее время интернет-вещание будет надежно защищено.