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Украина пригрозила ударами по Москве и Екатеринбургу

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможности ударов по Москве и Екатеринбургу. Об этом сообщает Ura.ru.

Подоляк отметил, что эскалация конфликта неизбежна.

«Будут наноситься удары по разным целям. В том числе, ударам будут подвержены такие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург, которые „изнеженные“ и „ленивые“ и думают, что конфликт их не коснется», — заявил он.

Чиновник, при этом, признал, что Киев не обладает оружием, которое может наносить такие удары.