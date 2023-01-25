Украина пригрозила ударами по Москве и Екатеринбургу

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможности ударов по Москве и Екатеринбургу. Об этом сообщает Ura.ru .

Подоляк отметил, что эскалация конфликта неизбежна.

«Будут наноситься удары по разным целям. В том числе, ударам будут подвержены такие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург, которые „изнеженные“ и „ленивые“ и думают, что конфликт их не коснется», — заявил он.

Чиновник, при этом, признал, что Киев не обладает оружием, которое может наносить такие удары.