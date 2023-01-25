Телефонные мошенники украли у рязанской пенсионерки почти 400 тысяч рублей

Они убедили женщину, что ее близкая родственница сбила человека.

Телефонные мошенники украли у рязанской пенсионерки почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

82-летней рязанке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Они убедили женщину, что ее близкая родственница сбила человека и чтобы не заводить уголовное дело, нужно передать деньги. Пенсионерка взяла 389 тысяч рублей и передала их мужчине, который приехал к ее дому.

Сотрудники полиции выяснили, что им оказался 23-летний житель Московской области. Полицейские узнали, что мужчина будет проезжать через Рязань на автобусе. Его сняли с рейса.

Стало известно, что задержанный нанялся курьером к мошенникам через Интернет. Он ездил по регионам, забирал деньги у обманутых граждан и получал за свою работу определенный процент от украденных сумм.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).