Стало известно о состоянии пострадавшего после нападения тигрицы в Дягилеве

Мужчину госпитализировали в одну из рязанских больниц.

Стало известно о состоянии пострадавшего, после нападения тигрицы в Дягилеве. Об этом сообщила ГТРК «Ока» со ссылкой на минздрав.

Мужчину госпитализировали в одну из рязанских больниц. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавший получил необходимую помощь и угрозы для его жизни нет.

Напомним, в среду, 25 января, из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Перед этим она напала на мужчину.

Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными и доставили домой.