Стало известно о состоянии пострадавшего после нападения тигрицы в Дягилеве
Мужчину госпитализировали в одну из рязанских больниц.
Стало известно о состоянии пострадавшего, после нападения тигрицы в Дягилеве. Об этом сообщила ГТРК «Ока» со ссылкой на минздрав.
Мужчину госпитализировали в одну из рязанских больниц. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Пострадавший получил необходимую помощь и угрозы для его жизни нет.
Напомним, в среду, 25 января, из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Перед этим она напала на мужчину.
Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными и доставили домой.