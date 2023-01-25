Стало известно, когда Байден объявит о решении отправить Украине танки Abrams

В среду, 25 января, президент США Джо Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams. Об этом чиновник американской администрации сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира», передает РИА Новости .

По словам собеседника канала, танки, которые планируют отправить на Украину, «не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы».

Турецкое агентство Anadolu также сообщило, что объявление о предоставлении Украине танков M1 Abrams ожидается на этой неделе. По словам собеседника издания из американской администрации, речь идет о батальоне в 30-50 машин.