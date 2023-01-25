Рязанских водителей предупредили о рейдах

В среду, 25 января, в Рязанской области пройдут рейды госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция будет ловить нарушителей ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также автомобилями, которые не зарегистрированы в установленном порядке.

«В случае выявления данных правонарушений водители автомобилей будут привлечены к строгой административной ответственности», — отметили в полиции.