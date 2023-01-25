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Рязанские службы не могут решить, кто будет ловить сбежавшего из частного дома тигра

Рязанские службы не могут решить, кто будет ловить сбежавшего из частного дома тигра. Директор МБУ «Городская служба по надзору за животными» Марина Селезнева рассказала РЗН. инфо, что тигр находится на 3-ем Авиационном проезде в овраге.

«Нам звонили из минприроды по поводу тигра. Сейчас он находится в овраге. Кто будет ловить его пока неизвестно. Хозяин Матильды отдыхает сейчас в Тайланде», — рассказала зоозащитница Марина Селезнева.

В рязанском Росприроднадзоре корреспонденту РЗН. инфо прокомментировали, что инспектор управления выезжает на место вместо с полицейскими. Ранее их ведомство занималось проверкой условия содержания и заявило, что нарушения требований законодательства в действиях владельца тигра отсутствуют.

«Отлов относится ближе к полномочиям полиции и МЧС», — отметили в рязанском Росприроднадзоре.

Напомним, тигр сбежал из частного дома на улице Авиационной. Позже его местонахождение оцепила полиция.