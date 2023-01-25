Рязанские службы не могут решить, кто будет ловить сбежавшего из частного дома тигра. Директор МБУ «Городская служба по надзору за животными» Марина Селезнева рассказала РЗН. инфо, что тигр находится на 3-ем Авиационном проезде в овраге.
«Нам звонили из минприроды по поводу тигра. Сейчас он находится в овраге. Кто будет ловить его пока неизвестно. Хозяин Матильды отдыхает сейчас в Тайланде», — рассказала зоозащитница Марина Селезнева.
В рязанском Росприроднадзоре корреспонденту РЗН. инфо прокомментировали, что инспектор управления выезжает на место вместо с полицейскими. Ранее их ведомство занималось проверкой условия содержания и заявило, что нарушения требований законодательства в действиях владельца тигра отсутствуют.
«Отлов относится ближе к полномочиям полиции и МЧС», — отметили в рязанском Росприроднадзоре.
Напомним, тигр сбежал из частного дома на улице Авиационной. Позже его местонахождение оцепила полиция.