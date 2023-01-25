Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды

В четверг, 26 января, холодную воду отключат на десяти рязанских улицах.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Информацию опубликовали на сайте мэрии.

В четверг, 26 января, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат на улице Белякова в домах №№ 2-а, 30, 30-а, 30-а (медклиника «Медас»), 31, 33, 34.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Гагарина, дом № 83-а;

улица Островского, дом № 32 корпус 2;

улица Стройкова, дом № 65 корпус 2 (детский сад № 85);

улица Черновицкая, дома с 6 по 10 (четная сторона).

Подвоз технической воды организуют с 10.00 по адресу: улица Черновицкая, дом № 6 корпус 2.

С 14:00 до 16:00 холодную воду отключат на следующих улицах:

улица Карла Маркса, дома №№ 1/6, 2/7, 3 корпус 3 (детский сад № 104), 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 2 (почта), 3 (ГКБ № 5), 3, 4 корпус 1 (школа № 46), 4, 5 (баня), 6 корпус 1 (рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»), 6;

улица Магистральная, дома №№ 2 корпус 1, 2, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 8 корпус 1, 8, 8/12;

улица Медицинская, дома №№ 5 корпус 1, 5;

улица Станкозаводская, дома №№ 1/1, 2 корпус 2 (детский сад № 104), 2 корпус 1, 2, 3;

улица Энгельса, дома №№ 10/7, 14, 16, 18, 2/4, 20, 4 корпус 1 (детский сад № 89), 4, 6, 8.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.