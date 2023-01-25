Россияне с пенсией менее 23 тысяч рублей смогут получить дополнительные выплаты

В России смогут увеличить пенсию, если она не дотягивает до прожиточного минимума. Об этом пишет « ФедералПресс ».

На выплаты могут претендовать пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по старости или за выслугу лет, а также инвалиды и дети-инвалиды.

Отмечается, что если пенсия меньше московского прожиточного минимума, который составляет 15 410 рублей, то они могут получить надбавку до этой суммы.

Москвичи, у которых прописка в столице составляет более десяти лет, смогут увеличить пенсию до уровня городского соцстандарта. Она составит 23 313 рублей.

Отмечается, что поддержку также оказывают и в других регионах страны.