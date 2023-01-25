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Россияне с пенсией менее 23 тысяч рублей смогут получить дополнительные выплаты

В России смогут увеличить пенсию, если она не дотягивает до прожиточного минимума. Об этом пишет «ФедералПресс».

На выплаты могут претендовать пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по старости или за выслугу лет, а также инвалиды и дети-инвалиды.

Отмечается, что если пенсия меньше московского прожиточного минимума, который составляет 15 410 рублей, то они могут получить надбавку до этой суммы.

Москвичи, у которых прописка в столице составляет более десяти лет, смогут увеличить пенсию до уровня городского соцстандарта. Она составит 23 313 рублей.

Отмечается, что поддержку также оказывают и в других регионах страны.