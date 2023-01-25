Путин заявил, что россиян не так просто оболванить
Так Путин прокомментировал распространение фейков украинской стороной.
Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что россиян не так просто оболванить с учетом их характера. Об этом сообщил
Так Путин прокомментировал распространение фейков украинской стороной.
Губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом отметил, что в отношении Белгородской области с украинской стороны идет «массированная информационная война».
«Наших людей не так просто оболванить с учетом характера», — заявил Путин.