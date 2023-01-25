Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
-3°
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-3°
ЦБ USD 68.75 0.12 25/01
ЦБ EUR 74.69 -0.04 25/01
Нал. USD 70.91 / 73.3 25/01 11:35
Нал. EUR 76.21 / 73.3 25/01 11:35
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
5 636
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 117
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
13 627
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
16 503
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин заявил, что россиян не так просто оболванить
Так Путин прокомментировал распространение фейков украинской стороной.

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что россиян не так просто оболванить с учетом их характера. Об этом сообщил RT.

Так Путин прокомментировал распространение фейков украинской стороной.

Губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом отметил, что в отношении Белгородской области с украинской стороны идет «массированная информационная война».

«Наших людей не так просто оболванить с учетом характера», — заявил Путин.