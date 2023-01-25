Путин заявил, что россиян не так просто оболванить

Так Путин прокомментировал распространение фейков украинской стороной.

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что россиян не так просто оболванить с учетом их характера. Об этом сообщил RT .

Так Путин прокомментировал распространение фейков украинской стороной.

Губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом отметил, что в отношении Белгородской области с украинской стороны идет «массированная информационная война».

«Наших людей не так просто оболванить с учетом характера», — заявил Путин.