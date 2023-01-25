Путин подписал указ об изменениях в основы культурной политики

Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что вносятся изменения в указ, утвержденный от 24 декабря 2014 года.

В указе отмечается, что перед жителями страны стоит задача сберечь народ России, «фундаментальные ценности и принципы, на которых основано единство российского общества», обеспечить развитие страны «как социального государства, гарантирующего защиту прав и свобод человека, повышение качества жизни граждан».

«Это возможно только при условии последовательных инвестиций в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В недавнем прошлом такие вложения были явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса», — говорится в документе.