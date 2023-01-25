Появилось видео с места поимки тигрицы в Дягилеве

Тигрица сбежала из частного дома на Авиационном переулке в среду, 25 января.

Появилось видео с места поимки тигрицы в Дягилеве. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

Тигрица сбежала из частного дома на Авиационном переулке в среду, 25 января. Позже ее обнаружили в овраге рядом с дорогой. Место оцепила полиция.

Директор МБУ «Городская служба по надзору за животными» Марина Селезнева сообщила РЗН. инфо, что животное усыпили и перенесли домой.

Видео Александра Елисеева