Полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП на улице Островского в Рязани

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 11 октября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло у дома № 56/134 по улице Островского. Столкнулись автомобили Daewoo Matiz, за рулем которого была 33-летняя рязанка и автомобиль Ford Focus, которым управлял 24-летний местный житель.

В ДТП травмы получили водитель и 64-летняя пассажирка автомобиля Daewoo Matiz. Пострадавшим оказали медпомощь.

Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.