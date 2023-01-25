Подростка с травмой позвоночника доставили на вертолете санавиации в Рязань

В Шацке 14-летняя девочка получила травму позвоночника во время катания на «ватрушке». Об этом пишет ИД « Пресса ».

Пациентка поступила в Шацкую межрайонную больницу в воскресенье. Главврач Марина Колчева рассказала, что состояние девочки оценили шацкие врачи совместно с областными коллегами — детским нейрохирургом и детским реаниматологом.

После того, как состояние пострадавшей стабилизировалось, 23 января ее решили отправить в Рязань вертолетом санавиации. Отмечается, что посадку и взлет вертолет совершил на стадионе в селе Черная Слобода.

Пациентка находится в областной детской клинической больнице.