Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
-2°
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-4°
ЦБ USD 68.75 0.12 25/01
ЦБ EUR 74.69 -0.04 25/01
Нал. USD 70.01 / 71.29 25/01 07:07
Нал. EUR 74.5 / 71.29 24/01 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
5 522
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 007
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
13 512
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
16 394
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Песков сообщил о последнем разговоре Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не общался с лидером Украины Владимиром Зеленским несколько лет. Об этом передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин и Зеленский встречались в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда президент России провел двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

После встречи Путин и Зеленский несколько раз созванивались в феврале и июле 2020 года. Позже они не контактировали.