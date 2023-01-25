Песков сообщил о последнем разговоре Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не общался с лидером Украины Владимиром Зеленским несколько лет. Об этом передает РИА Новости .

По словам Пескова, Путин и Зеленский встречались в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда президент России провел двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

После встречи Путин и Зеленский несколько раз созванивались в феврале и июле 2020 года. Позже они не контактировали.