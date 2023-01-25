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Песков прокомментировал угрозы Украины ударить по Москве и Екатеринбургу
По словам представителя Кремля, это подтверждает правильность выбранного Россией пути по защите себя.

Песков прокомментировал угрозы Украины ударить по Москве и Екатеринбургу. Об этом пресс-секретарь президента рассказал журналистам, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим причастен к организации терактов на территории России и «не гнушается ничем». По словам Пескова, это подтверждает правильность выбранного Россией пути по защите себя.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина нанесет удары по Москве, Петербургу, Екатеринбургу.