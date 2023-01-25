Песков предложил расширить льготы семей мобилизированных на участников ЧВК

Новую инициативу предстоит проработать со всеми ведомствами.

Песков предложил расширить льготы семей мобилизированных на участников ЧВК. Об этом представитель Кремля заявил на встрече с журналистами в среду, 25 января, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле еще не обсуждали это предложение. «Это новая инициатива, ее предстоит проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьезной и многосторонней проработке», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова сообщила, что рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизированных на участников ЧВК. Она считает, что это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников СВО.