Песков опроверг утверждения о возможной мобилизации еще 200 тысяч человек

Данные о мобилизации еще 200 тысяч человек в России не являются достоверными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Ранее CNN со ссылкой на источники в американских и западных правительственных структурах сообщила, что есть признаки того, что в России планируется провести еще одну волну мобилизации до 200 тысяч человек, которую «могут провести более тихо, чем первая».

Песков ответил на вопрос корреспондента ТАСС, о том, является ли материал недостоверным, как и слухи, ранее появившиеся в соцсетях на эту тему.

«Да. Является», — сказал Песков.