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Песков назвал ситуацию в мире тревожной и крайне напряженной

Песков назвал ситуацию в мире тревожной и крайне напряженной. Об этом представитель Кремля заявил на встрече с журналистами в среду, 25 января, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента прокомментировал факт перевода символических «Часов судного дня» на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Песков назвал ситуацию в мире и особенно в Европе — чрезвычайно тревожной и напряженной.

«И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки», — подчеркнул пресс-секретарь.

Представитель Кремля считает, что нужно отдавать себе отчет и трезво смотреть в глаза этой напряженности.

«Часы Судного дня» впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Время на них отражает мнение ведущих экспертов в сфере науки и безопасности относительно угрозы для существования человека с акцентом на техногенные риски, например ядерные угрозы. С 2020 года часы показывали 100 секунд до «ядерной полуночи».