На территории ЖК «Еврокласс» начали строить детский сад. Об этом рассказали в компании «Зеленый сад».
Будущее муниципальное образовательное учреждение власти региона возводят возле четвертого и пятого дома. Уже готов котлован, ведутся работы по заливке фундамента.
Трехэтажный детский сад рассчитан на 244 места, проектом предусмотрено самое современное оснащение.
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В комплексе будут открыты аптека, продуктовые сетевые магазины, фитнес-центр.
В «Зеленом саде» также отметили другие преимущества локации: близкое расположение к детским садам и развивающим центрам, рядом находятся торгово-развлекательный центр, гипермаркеты, кинотеатр, спортивные учреждения — бассейны, медицинский центр, рестораны, сетевые продуктовые магазины и другое.
Отмечается, что жилой квартал будет полностью интегрирован в дорожно-транспортную сеть микрорайона Кальное. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе и позволит напрямую выезжать на Муромское шоссе, минуя пробки.
Узнать больше о преимуществах комплекса и получить индивидуальные условия для покупки можно в отделе по работе с клиентами по телефону 77-77-77.