На территории ЖК «Еврокласс» начали строить детский сад

На территории ЖК «Еврокласс» начали строить детский сад. Об этом рассказали в компании «Зеленый сад».

Будущее муниципальное образовательное учреждение власти региона возводят возле четвертого и пятого дома. Уже готов котлован, ведутся работы по заливке фундамента.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 244 места, проектом предусмотрено самое современное оснащение.

« Жители Ж. К. „Еврокласс“ от „Зеленого сада“ оценят удобное расположение — детский садик буквально во дворе, не нужно будет по утрам куда-то ездить или далеко ходить. В шаговой доступности также находится и новая школа, которую вот-вот введут в эксплуатацию», — отметили в компании.

В комплексе будут открыты аптека, продуктовые сетевые магазины, фитнес-центр.

В «Зеленом саде» также отметили другие преимущества локации: близкое расположение к детским садам и развивающим центрам, рядом находятся торгово-развлекательный центр, гипермаркеты, кинотеатр, спортивные учреждения — бассейны, медицинский центр, рестораны, сетевые продуктовые магазины и другое.

Отмечается, что жилой квартал будет полностью интегрирован в дорожно-транспортную сеть микрорайона Кальное. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе и позволит напрямую выезжать на Муромское шоссе, минуя пробки.

Узнать больше о преимуществах комплекса и получить индивидуальные условия для покупки можно в отделе по работе с клиентами по телефону 77-77-77.