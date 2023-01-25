Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
-2°
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
-3°
ЦБ USD 68.96 0.21 26/01
ЦБ EUR 74.96 0.27 26/01
Нал. USD 70 / 75.45 25/01 15:05
Нал. EUR 75.01 / 76.99 25/01 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
5 841
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
7 289
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
13 803
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
16 679
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На территории ЖК «Еврокласс» начали строить детский сад

На территории ЖК «Еврокласс» начали строить детский сад. Об этом рассказали в компании «Зеленый сад».

Будущее муниципальное образовательное учреждение власти региона возводят возле четвертого и пятого дома. Уже готов котлован, ведутся работы по заливке фундамента.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 244 места, проектом предусмотрено самое современное оснащение.

«Жители Ж. К. „Еврокласс“ от „Зеленого сада“ оценят удобное расположение — детский садик буквально во дворе, не нужно будет по утрам куда-то ездить или далеко ходить. В шаговой доступности также находится и новая школа, которую вот-вот введут в эксплуатацию», — отметили в компании.

В комплексе будут открыты аптека, продуктовые сетевые магазины, фитнес-центр.

В «Зеленом саде» также отметили другие преимущества локации: близкое расположение к детским садам и развивающим центрам, рядом находятся торгово-развлекательный центр, гипермаркеты, кинотеатр, спортивные учреждения — бассейны, медицинский центр, рестораны, сетевые продуктовые магазины и другое.

Отмечается, что жилой квартал будет полностью интегрирован в дорожно-транспортную сеть микрорайона Кальное. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе и позволит напрямую выезжать на Муромское шоссе, минуя пробки.

Узнать больше о преимуществах комплекса и получить индивидуальные условия для покупки можно в отделе по работе с клиентами по телефону 77-77-77.