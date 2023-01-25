Минздрав включил в список около 100 потенциально дефицитных препаратов

В перечень вошли йод, перекись водорода, аспирин, корвалол, активированный уголь и другие лекарства.

Минздрав включил в список около 100 потенциально дефицитных препаратов. Об этом сообщило издание «Фрамацевтический вестник».

В перечень вошли йод, перекись водорода, аспирин, корвалол, активированный уголь и другие лекарства. Также может возникнуть дефицит вакцин для профилактики коклюша, столбняка и дифтерии. Всего в список вошли 86 медиакаментов, из них 36 выдали разрешение на ускоренную регистрацию.

Перечень создан, чтобы не допустить дефицита перечисленных медикаментов. Обеспечение их доступности для населения станет приоритетным.