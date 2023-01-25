Глава рязанского минздрава заявил, что рост онкозаболеваний может быть связан с загрязнением воздуха

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников во время правительственного часа в облдуме 25 января заявил, что можно найти взаимосвязь роста онкологических заболеваний с загрязнением воздуха в Рязани, если будут проведены клинические исследования. Об этом пишет « Вид сбоку ».

Пшенников пояснил, что исследования необходимо проводить в течение 7-15 лет.

«Данные клинические исследования не проводились», — отметил министр.

Также он добавил, что есть данные Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что отдельные частицы в воздухе могут влиять на развитие онкозаболевания.

Пшенников подчеркнул, что связь найти можно, если исследовать проблему «до мелочей».