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Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков

После решения о передаче Киеву танков Abrams глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что «Украине нужны сотни таких машин. Об этом передает РИА Новости.

Ранее о поставках Украине 31 танка М1 Abrams заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

«Это только начало сотрудничества по танкам. Это снятие ограничений по поставкам таких вооружений», — заявил Ермак.

Он убежден, что Украина получит также танки от США, Германии, Великобритании и других стран.

«Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков», — добавил он.

Ранее Зеленский заявлял, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль.