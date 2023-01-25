Французская компания Decathlon решила продать бизнес в России

Сеть приостановила поставки и закрыла магазины в России в 2022 году.

Французская компания Decathlon решила продать бизнес в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в торговых сетях и консалтинговых компаниях.

Ритейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Сообщается, что компания хочет продать бизнес целиком, о также отдельно готова продать принадлежащую ей недвижимость.

На российском сайте компании указано, что точки закрыты временно, «продажи приостановлены на неопределенный срок». В пресс-службе Decathlon изданию отказались комментировать информацию о продаже бизнеса в стране.

В России ритейлеру принадлежит не менее 135 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Бизнес Decathlon в России оценивается в 13-15 млрд рублей.

Напомним, сеть приостановила поставки и закрыла магазины в России в 2022 году.