ФК «Рязань» будет играть домашние встречи в Подмосковье
РФС приостановил действие сертификата соответствия рязанского стадиона «Спартак» из-за плохого качества покрытия поля.
ФК «Рязань» будет играть домашние встречи в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что РФС приостановил действие сертификата соответствия стадиона «Спартак» из-за плохого качества покрытия поля.
В связи с этим домашние матча второго этапа сезона 2022-2023 клуб проведет в Коломне на стадионе «Труд». Позже пресс-служба опубликует подробный календарь оставшейся части сезона.
Отметим, что на стадионе свои домашние матчи проводит также ЖФК «Рязань-ВДВ», который выступает в Суперлиге.
Фото группы ФК «Рязань» «ВКонтакте»