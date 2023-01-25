ФК «Рязань» будет играть домашние встречи в Подмосковье

РФС приостановил действие сертификата соответствия рязанского стадиона «Спартак» из-за плохого качества покрытия поля.

ФК «Рязань» будет играть домашние встречи в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что РФС приостановил действие сертификата соответствия стадиона «Спартак» из-за плохого качества покрытия поля.

В связи с этим домашние матча второго этапа сезона 2022-2023 клуб проведет в Коломне на стадионе «Труд». Позже пресс-служба опубликует подробный календарь оставшейся части сезона.

Отметим, что на стадионе свои домашние матчи проводит также ЖФК «Рязань-ВДВ», который выступает в Суперлиге.

Фото группы ФК «Рязань» «ВКонтакте»