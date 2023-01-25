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Пригожин предложил сажать на пять лет за дискредитацию участников ЧВК «Вагнер»
Пригожин отметил, что в спецоперации на Украине участвует большое количество добровольцев, в том числе ранее осужденных, но некоторые СМИ и блогеры целенаправленно занимаются их дискредитацией.

Евгений Пригожин предложил сажать на пять лет за дискредитацию участников ЧВК «Вагнер». Об этом основатель ЧВК написал в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Пригожина.

Предприниматель предложил принять закон о дискредитации добровольцев, в том числе бывших заключенных, и запретить публично рассказывать об их прошлых правонарушениях. Нарушителей он предложил лишать свободы сроком до пяти лет.

Пригожин отметил, что в спецоперации на Украине участвует большое количество добровольцев, в том числе ранее осужденных, которые «мужественно и достойно исполняют свой долг перед Родиной, эффективно выполняют поставленные боевые задачи, обеспечивают безопасность государства и несут боевые потери».

Также основатель ЧВК отметил, что некоторые СМИ, блогеры и Telegram-каналы занимаются дискредитацией добровольцев. Они «выискивают негативную информацию о добровольцах» и «целенаправленно публикуют подробные материалы, выставляющие защитников России‚ людей, отдающих свои жизни за нас, в неприглядном виде, представляя их злодеями и преступниками».

По словам Пригожина, цель таких публикаций — создание негативного отношения к эффективным подразделениям и ослабления их через осуждение в обществе.