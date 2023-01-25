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Число пользователей личного кабинета «Газпром межрегионгаз Рязань» в Рязанской области за 2022 год выросло в четыре раза

Почти 136 тысяч рязанцев оплачивают газ в «Личном кабинете абонента» (ЛКА). За 2022 год количество пользователей онлайн-сервиса в регионе выросло в четыре раза. За 12 месяцев через ЛКА рязанцы совершили платежи на общую сумму более 328 млн рублей, в 2021 году эта цифра составила 42,4 млн рублей.

Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань», одно из главных преимуществ «Личного кабинета абонента» — возможность быстро и без комиссии оплатить газ и передать показания счетчика. С помощью сервиса можно отследить историю платежей, сформировать квитанцию. Кроме того, в ЛКА можно добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции родственников. Зарегистрироваться в «Личном кабинете абонента» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» или, установив мобильное приложение «МойГаз».

"Каждый пятый абонент «Газпром межрегионгаз Рязань» использует «Личный кабинет» для оплаты газа. Это удобный сервис, который позволяет оплачивать счета без комиссии, не посещая офис абонентской службы", — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.