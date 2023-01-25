Число пользователей личного кабинета «Газпром межрегионгаз Рязань» в Рязанской области за 2022 год выросло в четыре раза

Почти 136 тысяч рязанцев оплачивают газ в «Личном кабинете абонента» (ЛКА). За 2022 год количество пользователей онлайн-сервиса в регионе выросло в четыре раза. За 12 месяцев через ЛКА рязанцы совершили платежи на общую сумму более 328 млн рублей, в 2021 году эта цифра составила 42,4 млн рублей.

Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань», одно из главных преимуществ «Личного кабинета абонента» — возможность быстро и без комиссии оплатить газ и передать показания счетчика. С помощью сервиса можно отследить историю платежей, сформировать квитанцию. Кроме того, в ЛКА можно добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции родственников. Зарегистрироваться в «Личном кабинете абонента» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань » или, установив мобильное приложение «МойГаз».

"Каждый пятый абонент «Газпром межрегионгаз Рязань» использует «Личный кабинет» для оплаты газа. Это удобный сервис, который позволяет оплачивать счета без комиссии, не посещая офис абонентской службы", — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.