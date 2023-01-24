Зеленский заявил, что Украина не собирается нападать на Белоруссию

При этом президент Украины признал, что с белорусской территории может существовать «вызов», но у ВСУ в настоящее время есть задача готовиться к любым вызовам.

Зеленский заявил, что Украина не собирается нападать на Белоруссию. Так президент Украины прокомментировал слова Александра Лукашенко о пакте о ненападении, пишет ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Зеленский отметил, что Украина никогда не собиралась нападать на Белоруссию. По его словам, это главный сигнал от украинского народа белорусскому.

При этом президент Украины признал, что с белорусской территории может существовать «вызов», но у ВСУ в настоящее время есть задача готовиться к любым вызовам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.