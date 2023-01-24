Зеленский назначил экс-губернатора Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-губернатора Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы ффиса президента. Об этом во вторник, 24 января, сообщило агентство ТАСС.

Также известно, что Зеленский, помимо смещения Кулебы с поста губернатора Киевской области, уволил глав Днепропетровской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

Об этом говорится в указе украинского президента.