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Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку
Ранее заявление об увольнении написали также замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Вячеслав Шаповалов занимал должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению. Уточняется, что он подал в отставку после скандала с закупкой продуктов питания.

В Минобороны Украины сообщили, что замминистра подал в отставку, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

По сообщениям украинских СМИ, сумма сделок на приобретение продуктов составляла свыше 13 млрд гривен, это более 24 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что заявление об увольнении написали также замруководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.