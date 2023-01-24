Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку

По сообщениям ряда СМИ, его могут назначить руководителем одной из областных администраций, а на место Тимошенко придет глава киевской ВГА Алексей Кулеба.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку. Об этом во вторник, 24 января, он сообщил в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за доверие и «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», а также других сотрудников офиса президента, руководителей военных областных администраций и мэров украинских городов.

Известно, что Тимошенко занимал пост с лета 2019 года. По сообщениям ряда СМИ, его могут назначить руководителем одной из областных администраций, а на место Тимошенко придет глава киевской ВГА Алексей Кулеба.