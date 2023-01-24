ВОЗ определит, стоит ли до сих пор считать коронавирус глобальной пандемией

Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Коронавирусу планируют присвоить новый статус. Об этом во вторник, 24 января, рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передал «Лайф».

По его словам, Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время решит, стоит ли COVID-19 считать глобальной пандемией.

«На этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с CoViD-19 соберется, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию», — отметил он.

Он также добавил, что точного ответа по решению комитета не знает. Однако указал, что рост количества смертей от ковида его по-прежнему беспокоит, а ситуация с заболеваемостью во многих странах остается напряженной.