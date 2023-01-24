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Военкор Сладков рассказал о наступлении России в зоне СВО
Он отметил, что наступление ведется сразу в нескольких направлениях — на Донбассе и в Запорожье, на артемовском и авдеевском направлении, а также в направлении Угледара.

Военкор Александр Сладков в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о наступлении России в зоне СВО.

Он отметил, что наступление ведется сразу в нескольких направлениях — на Донбассе и в Запорожье, на артемовском и авдеевском направлении, а также в направлении Угледара.

«Это не от безысходности, отвлекая силы какие-то, которые не дают нам продвинуться. Нет, мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск», — пояснил журналист.

Сладков подчеркнул, что Донбасс — это самая подготовленная часть линии фронта Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку около Артемовска и село Лобковое в Запорожской области.