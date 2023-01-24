Во Владимирской области в ДТП погибли сотрудники местной больницы

Во Владимирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 23 января, около 16.40 на 15 км автодороги «Муром-М7» недалеко от села Чаадаево в Муромском районе. На участке лоб в лоб столкнулись Lada и Chevrolet. Как позже выяснилось, 56-летний водитель иномарки выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой», принадлежащей Муромской городской больнице № 3.

В результате ДТП погибли двое сотрудников больницы: 33-летний водитель и его 40-летняя пассажирка. На момент ДТП в машине находилась супруга водителя. Она находится в реанимации и находится на раннем сроке беременности. Также пострадал водитель «Шевроле».

По информации главного врача МГБ № 3, последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отделался легкими ушибами.