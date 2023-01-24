Верховный суд разрешил пить алкоголь в припаркованной машине

Верховный суд разрешил пить алкоголь в припаркованной машине. Об этом сообщили на сайте российского агентства правовой и судебной информации.

В суд обратился житель Москвы с жалобой на штраф за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вместе с адвокатом утверждал, что во время составления протокола находился рядом с машиной, которая была заглушена и припаркована.

Автоинспектор, который выписал штраф, признал, что не останавливал автомобиль. Он пояснил, что машина стояла перед шлагбаумом, а водитель находился на улице рядом с автомобилем.

В Верховном суде пояснили, что «управление транспортным средством» предполагает его «перемещение в пространстве», в связи с чем распитие алкогольных напитков в заглушенном или припаркованном автомобиле не может считаться нарушением.

В результате судья ВС РФ постановил жалобу водителя удовлетворить, состоявшиеся по делу судебные акты отменить, а дело прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств.