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В ЖК «Голландия» в продаже осталось всего 14 квартир
Парковый квартал «Голландия» от девелоперской компании «Мармакс», который находится в большом центре Рязани, введут в эксплуатацию уже этой весной — на данный момент в продаже осталось лишь 14 квартир. При этом стоимость квадратного метра до сих пор остается привлекательной как в разрезе сегмента бизнес, так и при рассмотрении всех качественных характеристик.

Парковый квартал «Голландия» от девелоперской компании «Мармакс», который находится в большом центре Рязани, введут в эксплуатацию уже этой весной — на данный момент в продаже осталось лишь 14 квартир. При этом стоимость квадратного метра до сих пор остается привлекательной как в разрезе сегмента бизнес, так и при рассмотрении всех качественных характеристик.

Стоимость квадратного метра в комплексе начинается от 97 тыс рублей, что полностью соответствует среднему рыночному показателю. На сегодняшний день в некоторых жилых комплексах, находящихся на стадии котлована, зафиксирована аналогичная или даже более высокая цена.

«Уже на текущий момент в продаже осталось лишь 14 квартир площадью от 38 кв м до 177 кв м. Представлена вся ассортиментная линейка — от одно- и двух- до трехкомнатных квартир и единственного двухуровневого лота. Каждая из них предусматривает все необходимое для проживания с комфортом: просторную кухню-гостиную, теплые лоджии, позволяющие максимально эффективно и эргономично использовать пространство — например, организовать кабинет, а также мастер-спальни и гардеробные, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании „Мармакс“. — При этом для своих клиентов мы предлагаем разные форматы оплаты — как за наличный расчет, так и с использованием ипотеки. Субсидированная ставка составит от 3% годовых и позволит существенно снизить переплату».

Парковый квартал примечателен собственным парком более 1 га, с ландшафтным дизайном, многоуровневым освещением и озеленением в концепции четыре сезона. Комплекс выполнен в лаконичном голландском стиле архитектуры, исполненный в природных оттенках. Двор будет закрыт от машин и посторонних и находиться под круглосуточным видеонаблюдением, а для автовладельцев организован удобный подземный паркинг. В комплексе также будет реализован уникальный комьюнити центр, где жители смогут общаться, учиться, отмечать праздники, отдыхать и даже развивать собственный бизнес.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.