В Воронежской области в ДТП с «КамАЗом» мобилизованных погибли два полицейских

У легковушки, на которой ехали сотрудники полиции, взорвалось колесо, после чего ее вынесло на встречную полосу движения.

В Воронежской области в ДТП с «КамАЗом» мобилизованных погибли два полицейских. Об этом пишет портал «МОЕ! Online» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла в воскресенье, 22 января, в 19:05 в Кантемировском районе. В селе Митрофановка на улице Опытной около дома № 2 у «ВАЗа», которым управлял 21-летний сотрудник полиции, взорвалось колесо. Водитель не справился с управлением, после чего легковушка вылетела на «встречку» и столкнулась с «КамАЗом», за рулем которого был 31-летний местный житель.

От полученных травм водитель «ВАЗа» и его 35-летний пассажир погибли. Уточняется, что оба были полицейскими и находились при исполнении служебных обязанностей.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», в грузовике ехали мобилизованные — среди них никто не пострадал.

Проводится проверка.